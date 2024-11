Bis weit ins Hinterland

Die Lage an der Front ist für die Ukraine aktuell miserabel. Seit Monaten rücken die russischen Invasoren vor, den Landesverteidigern fehlen vor allem Soldaten, aber auch Munition. Jetzt bekommt das angegriffene Land die Erlaubnis, mit von den USA gelieferten weitreichenden Raketensystemen Ziele tief in Russland anzugreifen. Im sogenannten Siegesplan des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij war das einer der zentralen Punkte. Welche Folgen also hat die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden?