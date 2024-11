„Putin glaubt, er habe den Sieg vor Augen“

Die Front in der Ukraine ist mehr als 1200 Kilometer lang – und fast überall hat der russische Aggressor aktuell die Initiative inne. An einigen Stellen verliert die Ukraine an Boden, rücken die Angreifer seit Monaten Meter um Meter vor. An manchen Tagen werden aus Metern Kilometer. Wo wird besonders intensiv gekämpft, welche Abschnitte sind für den Fortgang des Krieges von besonderer Bedeutung? Eine Analyse und ein Ausblick: