Es ist der frühe Morgen des 14. Mai, als Pawel Wnukow, Leiter der Farm Agroindustria bei dem Dorf Tschereschenky nahe Soriwka, nordwestlich der Frontstadt Cherson, mit seinem Renault-Pkw über die Feldwege der weit verstreuten Felder fährt, um zu sehen, wo er seine Männer an diesem Tag am besten einsetzen will.