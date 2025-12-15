Der Saal, der auf die eine oder andere Weise in die europäische Geschichte eingehen wird, ist eine Art Mehrzweckraum. Er befindet sich im sechsten Stock des Bundeskanzleramtes direkt gegenüber vom „großen Kabinettsaal“, in dem mittwochs die Bundesregierung tagt. Er heißt eigentlich nur deshalb „kleiner Kabinettsaal“, weil er kleiner ist als der große. Gäste des Kanzlers werden hier gelegentlich zum Frühstück bewirtet. Im „kleinen Kabinettsaal“ trifft man sich, wenn es etwas zu besprechen gibt.