Kampf um die Krim

Trennen, was nicht zusammengehört

Ein ukrainischer Soldat bereitet Mittelstrecken-Drohnen für ihren Einsatz vor.
Foto: Valentyn Ogirenko/REUTERS
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Ein ukrainischer Soldat bereitet Mittelstrecken-Drohnen für ihren Einsatz vor.
Ein ukrainischer Soldat bereitet Mittelstrecken-Drohnen für ihren Einsatz vor.

Die Ukraine greift mit KI-gestützten Drohnen eine für Russland wichtige Nachschubroute an – die Landbrücke zur annektierten Krim. Moskau findet keine Lösung für das Problem.

Von Sebastian Gierke
29. Mai 2026 | Lesezeit: 4 Min.

Über die ukrainischen Drohnenangriffe auf Moskau wird gerade viel gesprochen. Vor allem in Moskau. Auch die Attacken auf die russische Ölinfrastruktur im ganzen Land sind für den Kreml ein riesiges Ärgernis, die Ölproduktion ist um etwa zehn Prozent zurückgegangen. Weniger Aufmerksamkeit bekommen dagegen die ukrainischen Angriffe mit Mittelstreckendrohnen entlang der Front. Dabei sind sie für die aktuelle Kriegssituation mindestens so wichtig, wahrscheinlich sogar noch wichtiger als die strategischen Luftschläge weit ins russische Hinterland.

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