Über die ukrainischen Drohnenangriffe auf Moskau wird gerade viel gesprochen. Vor allem in Moskau. Auch die Attacken auf die russische Ölinfrastruktur im ganzen Land sind für den Kreml ein riesiges Ärgernis, die Ölproduktion ist um etwa zehn Prozent zurückgegangen. Weniger Aufmerksamkeit bekommen dagegen die ukrainischen Angriffe mit Mittelstreckendrohnen entlang der Front. Dabei sind sie für die aktuelle Kriegssituation mindestens so wichtig, wahrscheinlich sogar noch wichtiger als die strategischen Luftschläge weit ins russische Hinterland.