Seit mehr als dreieinhalb Jahren führt Russland gegen die Ukraine einen Eroberungskrieg, und noch nie wurde so konkret über die Bedingungen für ein Ende der Kämpfe diskutiert wie jetzt. Der wichtigste und umstrittenste Aspekt ist dabei die territoriale Frage. Bislang hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij es ausgeschlossen, ukrainische Gebiete endgültig abzutreten.