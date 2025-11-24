Ein ukrainischer Soldat geht Mitte November durch eine Straße der frontnahen Stadt Kostjantyniwka.
Foto: OLEG PETRASIUK/AFP
Ukraine

Frieden gegen Land?

Cherson, Donezk, Krim – laut Trumps 28-Punkte-Plan müsste die Ukraine Gebiete an den Aggressor Russland abtreten. Gut möglich, dass es so weit kommt. Eine Analyse mit Karten.

Von Sebastian Gierke
24. November 2025 | Lesezeit: 3 Min.

Seit mehr als dreieinhalb Jahren führt Russland gegen die Ukraine einen Eroberungskrieg, und noch nie wurde so konkret über die Bedingungen für ein Ende der Kämpfe diskutiert wie jetzt. Der wichtigste und umstrittenste Aspekt ist dabei die territoriale Frage. Bislang hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij es ausgeschlossen, ukrainische Gebiete endgültig abzutreten.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.