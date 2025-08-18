Sie versorgen Schwerverletzte an der Front und feiern Geburtstage bei Kerzenlicht. Sie haben russische Gefangenschaften überlebt und fühlen sich auf dem Motorrad richtig frei:
Wie drei Jahre Krieg queeren Ukrainerinnen und Ukrainern zugesetzt haben − und welche Kraft die Liebe ihnen gibt.
„Vergesst die Angst! Lebt!“
Oleksiy Polukhin,
24,
Lwiw
„Als ich am 9. Mai 2022 in Cherson den Kontrollpunkt der russischen Armee sah, wurde mir sofort klar, dass sie mich anhalten werden. Ich trug ein ‚Rizni Rivni‘-T-Shirt, das ist der Verbandsname der ukrainischen LGBT-Organisationen. Die russischen Soldaten verlangten meinen Pass und mein Handy. Auf meinem Telegram-Konto waren viele Nachrichten mit Bezug zur Ukraine und LGBT. Sie sahen, dass ich keine prorussischen Kanäle hatte, und beschuldigten mich, Fake News über die ‚militärische Spezialoperation‘ zu verbreiten, wie sie den Krieg gegen die Ukraine verniedlichen. In diesem Moment wusste ich, dass sie mich festnehmen werden.
Danach befahlen sie mir, mich auszuziehen, sie wollten meine Tattoos kontrollieren. Ich habe drei: eine Engelsrune, einen Drachen und den Dreizack, das Symbol der Ukraine. Sie diskutierten, was sie mit mir machen sollten. Ein Soldat sagte: ‚Vielleicht sollten wir ihm wegen des Tattoos in den Arm schießen?‘ Ein Offizier schlug vor: ‚Warum erschießen wir ihn nicht einfach?‘ Vielleicht hat mich gerettet, dass wir im Stadtzentrum standen, wo ziemlich viele Menschen unterwegs waren. Beamte des Inlandsgeheimdienstes FSB zwangen mich in ein Auto, fuhren in ein Untersuchungsgefängnis. Dort wurde ich geschlagen und in eine Zelle gesteckt.
Schnürsenkel, Schnüre und scharfe Gegenstände wie Schlüssel wurden mir abgenommen. Angeblich, um Suizid zu verhindern. Mein Handy wurde auch konfisziert. Essen gab es nur zweimal täglich, zum Frühstück Haferbrei, am Abend Reis. Duschen war verboten, Anwälte waren nicht zugelassen, medizinische Hilfe gab es nicht. Nach etwa zwei Wochen erinnerte ich mich plötzlich an ein Gebet und begann, dreimal täglich zu beten: morgens, nachmittags und abends: ‚Vater unser im Himmel!‘
Nachdem sie herausgefunden hatten, dass ich LGBT-Aktivist war und manchmal als Dragqueen auftrete, zwangen mich mehrere FSB-Beamte, ein Kleid zu tragen und darin zu tanzen. Ich weigerte mich und sagte, dass ich das nüchtern nicht mache. Dann zwangen sie mich, drei Schnäpse zu trinken, und spielten ihre Musik. Ich bat um mein Handy und spielte meine eigene Musik ab, Lieder wie ‚Gute Wetschora, meine Heimat Ukraine‘, ‚Batko Nasch Bandera‘ und ‚Oi, du luzi Tscherwona Kalyna‘. Beim Tanzen sah ich, wie sie nach ihren Waffen griffen.
Einmal wurde mir zusammen mit sechs Männern eine ukrainische Flagge gezeigt. Wir mussten sie in Stücke schneiden und essen. Wir nahmen den Stoff in den Mund und schluckten ihn mit Wasser herunter, bis die ganze Fahne im Magen war. Es waren mindestens 15 Stücke.
Über zwei Monate lang war ich in dem Foltergefängnis. Ich habe noch immer Albträume und Flashbacks von meiner Gefangenschaft. Mein Freund Maryan versucht, mir zu helfen, diese Erlebnisse zu verarbeiten.
Wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt, in Lwiw, auf einer Hackathon-Veranstaltung, wo sich Menschen aus Partnerländern der Ukraine getroffen haben, um Coding-Fähigkeiten auszutauschen. Ich kannte Maryan schon lange, aber in Lwiw hat es dann richtig gefunkt zwischen uns. Maryan und ich leben zusammen in Lwiw in einer kleinen Wohnung. Seit zwei Jahren war ich nicht mehr in Cherson. Meine Mutter lebt dort im Oblast unter russischer Besatzung und kann nicht raus. Vor zwei Jahren habe ich sie das letzte Mal gesehen und das letzte Mal umarmt.
Wenn ich sehe, dass Trump mit Diktator Putin verhandelt, frage ich mich: Mit wem verhandelt er da? Mit einem Mann, der täglich meine Mitbürger tötet, mein Land zerstört und die Ukraine von der Landkarte tilgen will. Solche Verhandlungen sind ein Versuch, einen Verbrecher zu legitimieren. Frieden kann nicht aus den Händen eines Mörders entstehen. Ich will Frieden. Aber nicht um den Preis der Kapitulation. Frieden ohne Gerechtigkeit ist nur eine Pause vor dem nächsten Krieg. Frieden ist nur möglich, wenn Russland gestoppt und zur Rechenschaft gezogen wird.“
Sasha N.
24,
Lwiw
„Der Krieg macht mich so müde. In ein paar Wochen werde ich 25 Jahre alt. Dann muss ich in die Armee. Ich habe Angst davor. Nicht so sehr vor dem Krieg, sondern vor meinem Kompanieführer. Viele Leute haben mir gesagt, dass sie strenge Kompanieführer haben. Ich suche mir gerade ein Batallion, das zu mir passt, wo ich gut zurechtkommen werde mit dem Truppenführer.
Dass ich zu Beginn des Krieges meinen damaligen Freund Roman kennengelernt habe, hatte mich auch selbst total überrascht. Wir hatten uns auf Tinder kennengelernt. Wir lagen oft im Bett und haben gekuschelt, das gab uns Kraft. Aber irgendwie raubt einem der Krieg auch Kraft. Wir haben uns viel gestritten.
Wenn ich draußen unterwegs bin, zeige ich nicht immer und überall, dass ich schwul bin. Da bin ich eher vorsichtig, weil ich Angst habe, angefeindet zu werden. In Odessa bin ich schon ein paar Mal auf der Straße als ‚schwule Sau‘ beschimpft worden. In der Ukraine gibt es immer noch viel Homophobie und Intoleranz. Ich merke aber auch, dass ich immer weniger Angst habe. Vor ein paar Wochen hatte ich mir die Haare pink gefärbt, damit habe ich viele Blicke auf mich gezogen und abfällige Kommentare. Im Moment sind meine Haare orange, und niemand sagt was.
Für queere Menschen, die in Krisengebieten kämpfen oder sich ehrenamtlich engagieren, ist der Krieg zusätzlich hart, denn wenn jemand von ihnen stirbt oder verletzt wird, haben die Partner keinen Anspruch auf ein Mitspracherecht bei der Bestattung, auf Erbschaft oder einen Besuch im Krankenhaus. Aber es gibt schon kleine, positive Veränderungen für Menschen wie uns. Das ukrainische Parlament hat am 13. Dezember 2022 ein Gesetz verabschiedet, das die Verbreitung von Inhalten in den Medien verbietet, die zu Diskriminierung oder Unterdrückung von Einzelpersonen und Gruppen wegen ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität aufrufen.
Ich plane nicht für die Zukunft, das macht nämlich Krieg auch mit dir: dass du nicht planst. Mein Traum wäre, eine eigene Kommunikationsagentur zu gründen. Aber dann erfasst mich auch schon die Angst, dass eine russische Rakete alles zerstören und ich alles verlieren könnte. Darüber rede ich auch gerade mit meiner Psychologin, dass ich immer nur Pläne habe für einen Tag oder für eine Woche, aber keine für meine Zukunft, weil ich nicht weiß, wie sie aussehen wird.
Wie es mir geht? In den vergangenen Monaten in Kiew war es ganz schön gefährlich, dauernd fielen Raketen auf die Stadt. Das ist beängstigend. Ich schlafe gerade auch nicht gut. Vor dem Krieg habe ich im Social-Media-Team eines Jugendzentrums in der Stadtverwaltung von Lwiw gearbeitet. Das war gar nicht so einfach, weil es ständig Stromausfälle gab. Im Moment arbeite ich einem Designstudio, das Werbung macht für bekannte Brands.
Roman und ich, wir haben uns getrennt. Aber wir sind Freunde geblieben. Zu Beginn dieses Jahres habe ich Myshko kennengelernt, er arbeitet in einem Medizinischen Zentrum und organisiert dort Veranstaltungen. Wir sind uns noch nicht sicher, ob wir wirklich eine feste Beziehung eingehen wollen, obwohl er schon bei mir wohnt, wir uns Miete und Strom teilen. Wollen wir uns wirklich fest binden, gerade jetzt, im Krieg, wo du nie weißt, was sein wird? Ich habe einfach Angst, weiter zu planen als bis zum nächsten Tag.“
Oleksandra,
24,
Lwiw
„Durch den Krieg, den Hass und die Angst hat sich mein Leben komplett verändert. Ich habe aufgehört, meine nächsten Tage zu planen. Der Krieg ist eine Gewohnheit geworden. Luftalarme sind ganz normaler Lärm in meinen Ohren. Man wundert sich nicht mehr über Explosionen. Ich fürchte mich auch nicht davor zu sterben. Klingt krass, ich weiß.
Der Krieg löst bei allen, die ich kenne, Depressionen, Angstzustände und posttraumatische Belastungsstörungen aus. Ich leide auch an posttraumatischer Belastungsstörung. Ich denke, alle Ukrainer leiden wegen des Krieges an psychischen Problemen. Wenn wir gesiegt haben, werden unsere Psychologen viel zu tun haben. Drei Jahre Krieg, das zehrt aus. Ständig fühle ich mich müde. Die Nachrichten rauben mir die Energie, es gibt keine Sicherheit. Das ist die zerstörerische Kraft des Krieges: dass du nie auch nur länger als einen Moment entspannt sein kannst. Eben war ich noch gut gelaunt, aber dann höre ich plötzlich, dass zwanzig Menschen getötet wurden von den Russen, und ich leide mit deren Angehörigen. Und denke mir: Wie gut, dass ich überhaupt noch lebe. Was ich seit dem Krieg hasse: laute Geräusche, Russland und kalte, dunkle Wohnungen. Ich schätze Licht, Wärme, Verbundenheit, meine Freunde, meine Familie und meinen Job. Bis vor Kurzem habe ich als Physiotherapeutin in einem Zentrum für verwundete Soldaten gearbeitet, habe aber gekündigt. Die Arbeit war unterbezahlt, aber viel schlimmer war, dass ich einen krassen Burnout hatte. Wenn ich mich erholt habe, werde ich mir eine neue Stelle suchen.
Worüber ich mich wundere: Es gibt immer noch Menschen, die lieber Russisch sprechen. Und Menschen, die queere Menschen wie uns nicht akzeptieren. Wir sind ein entwickeltes, demokratisches Land, wir müssen Gesetze nicht nur erlassen, sondern sie auch akzeptieren und den Menschen beibringen, dass Schwulsein, Lesbentum, Bisexualität und transgender keine Krankheiten sind. Wir müssen zeigen, dass wir Menschen sind, ganz normale Menschen.
Was mir am wichtigsten ist? Es mag verrückt klingen, aber das Leben zu genießen! Man weiß nie, ob morgen die Ukraine mit Atomwaffen beschossen wird. Mein Motto lautet: Lebt! Vergesst Regeln! Vergesst die Angst! Lebt! Genießt Tage ohne Luftalarm. Genießt es, mit eurer Freundin im Bett zu liegen und ihre feste Umarmung zu spüren. Feiert euren Geburtstag wie ich mit Alkohol und Sushi, obwohl Hunderte Raketen eingeschlagen sind. Denn das ist doch am wichtigsten: zu lachen, wenn man traurig ist. Glück in den dunkelsten Zeiten. Liebe, wenn um einen herum die Welt voller Hass ist.
Seit einem Jahr lebe ich einer Beziehung mit meiner Freundin Gannusia. Sie ist die Liebe meines Lebens, das Beste, was mir bis jetzt passiert ist. Ich bin so, so glücklich, trotz drei Jahren Krieg.“
Edward Reese,
40,
Kiew
„Ich kann nicht schlafen, wir haben fast jede Nacht Raketen und Drohnen, die Kiew beschießen. Ich spende viel von meinem Gehalt für Soldatinnen und Soldaten, die für uns und unser Land kämpfen. Ich arbeite gerade für mehrere NGOs und für die LGBT-Dating-App Taimi.
Wie alle Ukrainerinnen und Ukrainer leide ich psychisch sehr unter dem Krieg. Zum Glück bin ich gerade in einer Beziehung mit Hera, auch trans Mann wie ich, wir lieben uns sehr! Wir kennen uns seit 2021, ich war ihm auf Social Media gefolgt. Damals, noch vor dem Krieg, haben wir beide für die ‚Kyiv Pride‘ gearbeitet. Nach Kriegsbeginn haben wir uns zufällig in Dänemark getroffen. Ich war dort hingezogen, um mir meine Brüste entfernen zu lassen, was schließlich in Malmö, Schweden, passiert ist. Als Flüchtling habe ich die ganze Zeit über ständig an die Ukraine gedacht. In einem anderen Land zu leben mit einer ganz anderen Kultur, Mentalität und Denkweise, während deine Heimat vom Krieg zerrissen wird, war schrecklich. Die meisten ukrainischen Flüchtlinge fühlen sich so, auch wenn sie im Ausland lächeln und vorgeben, glücklich zu sein.
Als ich nach ein paar Monaten zurückkehrte in die Ukraine, haben wir uns gedatet, Hera und ich. Seitdem sind wir zusammen, leben in einer schönen Wohnung, mit zwei Katzen. Wir versuchen, ein schönes Familienleben zu leben in diesem Chaos, das uns umgibt. Ich werde die Ukraine nie wieder im Krieg verlassen, sondern bis zum Sieg in Kiew bleiben. Frieden wird es erst geben, wenn Russland seine Soldaten aus unserer Heimat abzieht, auch von der Krim. Die Gespräche kürzlich in den USA zwischen Trump und Putin waren nur Show.
Am Anfang meiner Transition war ich noch dagegen, auch meinen Namen im Pass und allen anderen Dokumenten zu ändern. Aber ich habe meine Meinung geändert, ich bin mitten im Prozess, meinen alten weiblichen Namen im Pass und überall sonst auch ersetzen zu lassen. Ist nicht so einfach, wegen des Krieges und weil es immer in den Behörden Menschen gibt, die das boykottieren. Für trans Menschen ist es schwieriger geworden seit dem Krieg, ins andere Geschlecht zu wechseln. Aber ich habe alle Bestätigungen von meinem Doktor, der die Transition befürwortet.
Seit zweieinhalb Jahren nehme ich Testostoron. Am liebsten hätte ich ja, dass in meinem Pass ein drittes Geschlecht eingetragen werden könnte, also ‚non-binär‘, aber diese Möglichkeit gibt es in der Ukraine nicht, noch nicht. So werde ich dann im Pass als Mann geführt werden, was dann auch bedeutet, dass ich für die Armee auf meine Tauglichkeit untersucht werde. Aber weil ich ein trans Mann bin, werde ich nicht zum Krieg eingezogen.
Inzwischen kann ich dem Krieg auch manchmal positive Seiten abgewinnen. An die ständigen Luftangriffe, Stromausfälle, Blackouts habe ich mich gewöhnt. Kein Strom? Ich zünde Kerzen an und lese Bücher. Keine Verbindung? Super, dann mache ich eine Tiktok-Entgiftung.“
Alexander
Demenko,
25,
Kiew
„Zwanzig Monate war ich in russischer Gefangenschaft. Dort habe ich mir geschworen: Wenn ich sterbe, werde ich als schwuler Mann sterben. Und wenn ich überlebe, werde ich es nie wieder verstecken. Meine Kameraden wussten, dass ich schwul bin, das hat sie null interessiert. Ich hatte nur Angst, dass die Russen es herausbekommen. Aber die wollten nur wissen, wo ich eingesetzt war, ob ich Russen getötet hätte, solche Sachen.
Wir waren in einer Baracke mit sieben anderen ukrainischen Gefangenen untergebracht. Nie wusstest du, ob du als Nächster geschlagen wirst. Ob sie dich zwingen, ein russisches Lied zu singen, oder ob du etwas zu essen bekommst oder nicht. Durch einen Gefangenenaustausch im Januar 2024 bin ich freigekommen, nach zwei Jahren Haft. Erst nach einer Woche Quarantäne und ärztlicher Versorgung durfte ich meine Mutter wiedersehen. Wir lagen uns in den Armen und haben beide geweint.
Als Veteran, der in Mariupol gekämpft hat und in russischer Gefangenschaft war, bin ich davor geschützt, wieder einberufen zu werden. Was ich nicht verstehe, ist der Hass der Rechten auf uns queere Menschen. Ich habe sie schließlich auch verteidigt, als ich in Mariupol gegen die Russen gekämpft habe.
Ich arbeite jetzt in meinem eigenen Unternehmen, das Rucksäcke herstellt für Soldaten, und wohne in meiner eigenen Wohnung in Kiew. Im Moment bin ich mit jemandem zusammen. Wir haben uns in Kiew im Club K41 kennengelernt. Wir sind glücklich miteinander.
An meine Gefangenschaft denke ich oft, sie lässt mich nicht los. Auf meinem Rücken und in meinen Pobacken sind noch viele Metallsplitter, von einer Explosion. Als wir in Mariupol festsaßen, hatten wir kaum Kontakt nach außen. Nur manchmal konnten wir Nachrichten verschicken.
Einmal habe ich meiner Mutter geschrieben: ‚Mama, mach dir um mich keine Sorgen, aber kannst du bitte nach meinem Freund schauen?‘ Das war der Moment, in dem sie erfahren hat, was ich lange geheim gehalten hatte: dass ich schwul bin. Sie akzeptiert mich so, wie ich bin.“
Emilia Stramylova,
31,
Kiew
„Ich bin eine ukrainische Patriotin, deshalb bin ich auch in die Armee gegangen. Zehn Jahre habe ich meiner Heimat gedient, zum Schluss sogar im Geheimdienst. Aber dann wurde ich entlassen, weil ich eine trans Frau bin. In der Ukraine wird das als Krankheit betrachtet. Heute fotografiere ich, drehe Videos und betreibe einen Blog. Mein letzter größerer Job war die Eröffnung des queeren Veteranen-Zentrums in Kiew, in dem sich queere Soldatinnen und Soldaten austauschen und unterstützen können.
Mein Zuhause ist ein moderner Wohnblock im Randbezirk von Kiew, ich wohne in einem der oberen Stockwerke. Ich mag es ordentlich. Nachts, wenn ich noch nicht schlafe oder aufwache, sehe ich Raketen am Himmel fliegen, wie kleine Lichtblitze, als sei es nur ein Gewitterleuchten.
Dass ich eigentlich eine Frau bin, habe ich das erste Mal mit fünf Jahren gespürt. Manchmal habe ich Unterwäsche meiner Mutter angezogen. Als mein Vater davon erfuhr, hat er mit mir geschimpft. Meine Mutter hat mich immer verteidigt. Ich war neun Jahre alt, als sie unsere Familie verlassen hat. Mit 14 Jahren habe ich im Internet einen Artikel über transgender Menschen gelesen, in dem Moment wusste ich: Das bin ich! Mein Coming-out hatte ich vor meinen zwei, drei besten Freundinnen und Freunden, sie haben voller Verständnis reagiert, mich umarmt.
Mein großes Coming-out vor allen war erst 2023, als ich längst in der Armee war. Mein Batallionskommandeur hatte mir gesagt, ich hätte zu langes Haar. Ich habe wütend reagiert, ihm ‚Fuck yourself‘ gesagt. Ich nehme Hormone, die ich selbst bezahle, deshalb habe ich wohl so emotional regaiert. Er hat sich dann bei meinem Vorgesetzten beschwert, ich wurde beurlaubt und sogar psychiatrisch untersucht. Nur meine Kameraden haben alle gut darauf reagiert, dass ich eine trans Frau bin.
Seit meiner Entlassung aus der Armee fühle ich mich frei, einerseits. Andererseits hege ich auch gemischte Gefühle, zehn Jahre lang habe ich für meine Heimat gedient, zehn Jahre sind ja fast mein halbes Leben. Wenn ich traurig bin, setze ich meinen Helm auf, steige auf mein Motorrad und fahre los. Alle meine Probleme verschwinden dann. Beziehungen sind ein schmerzhaftes Thema für mich. Ich bin gerade in einen Mann verliebt, aber er will mich nicht, weil ich in seinen Augen keine richtige Frau bin. Ich würde am liebsten morgen meine geschlechtsangleichende Operation haben.
Die Armee fehlt mir, aber ich habe dieses Kapitel auch abgeschlossen. Ich will nach vorne schauen, nicht mehr zurück. Wenn ich auf meiner Kawasaki sitze, vergesse ich alles um mich herum, den Krieg, dass ich entlassen wurde. Das ist dann wie Meditation für mich.“
Petro Zlotia,
23,
Frontgebiet
Als wir Petro Zlotia kontaktieren, bittet er uns im Messenger-Chat, dass wir nicht über seine Homosexualität reden, wenn wir ihn im Frontgebiet besuchen. Er fürchtet, dass die Presseoffizierin, die den Besuch genehmigt hat, das Interview dann abbrechen könnte.
Wo genau Petro Zlotia stationiert ist, darf auch nicht erwähnt werden. Auch auf den Fotos darf er nicht lokalisierbar sein. Es ist einer von vielen sogenannten Stabilisierungspunkten der ukrainischen Armee ganz im Osten des Landes. Viele Katzen gibt es hier im Untergrundkrankenhaus. Sie schleichen um Petros Beine, er nimmt eine in den Arm, streichelt sie.
Auf seinem Instagram-Account zeigt Petro Zlotia fast jeden Tag, wo und wie er arbeitet. Er zeigt schwer verwundete Soldaten, die von ihm und seinem Team erstversorgt werden. Manche haben Schrapnellverletzungen, anderen sind Gliedmaßen abgerissen worden. Zwischen seinen Fotos hat er auch eines von sich selbst gepostet, mit nacktem Oberkörper, auf den er sich den ukrainischen Dreizack hat tätowieren lassen.
Petro Zlotia trägt einen auffällig geschwungenen wilhelminischen Oberlippenbart, er holt uns am verabredeten Treffpunkt ab. In seinem Auto klebt an der Decke ein Camouflage-Patch, auf dem „Kyiv Pride“ steht. Er fährt so schnell, dass man sich in den Kurven festhalten muss. „Wir sind jetzt ungefähr acht Kilometer von den russischen Truppen entfernt. Habt ihr vorher auch gebetet?“, fragt er und lacht. Nach ein paar Minuten stoppt er vor einem unterirdischen Graben. Ein Soldat lüftet ein Camouflage-Netz, Petro Zlotia fährt unter die Erde, stoppt und steigt aus. „Hier könnt ihr eure Westen abnehmen“, sagt er. „Wenn sie diesen Stabilisierungspunkt treffen sollten, retten euch die auch nicht mehr.“
Seinen letzten Geburtstag hat er hier unten verbracht. Vor dem Krieg hat er in der Hafenstadt Odessa gelebt. „Als ich die Verbrechen in Butscha gesehen habe“, sagt er, „wusste ich, ich muss mich freiwillig melden. Ich habe eine kleine Schwester, und unser Vater ist nicht mehr in der Familie. Ich will sie schützen.“
Zu Beginn des Krieges hat er sich öfter gefragt, ob es die richtige Entscheidung gewesen sei zu kämpfen. Er bereue sie nicht, sagt er. Am Anfang habe ihn der besondere Geruch von Blut irritiert, inzwischen habe er sich daran gewöhnt. Es sei „ein unbeschreibliches Gefühl, wenn wir Menschenleben retten“. Das sei sehr „powerful“, er sei dann immer „in einer Art Euphorie“.
Sein Traum? Arzt möchte er werden. Vor dem Krieg hat er Medizin studiert. Im Krieg studiert er weiter, online, wenn er Zeit hat. Seine Universität ermöglicht es Sanitätern, die im Krieg eingesetzt werden, online zu studieren.
Wen er vermisst, hier, im unterirdischen Stabilisierungspunkt? „Meine Familie, meine Mutter, meine kleinere Schwester.“ Aber „zum Glück“, sagt er, „leben wir im 21. Jahrhundert und können facetimen“. Ein paar Wochen später schreiben wir ihm mehrere Nachrichten, ob er in einer Beziehung lebe, wie es ihm gehe. Er reagiert nicht.
Yehor Harmash,
23,
Kiew
„Manchmal sitze ich einfach nur auf meinem Bett und überlege, ob ich das noch länger ertragen kann. Ich sehne mich danach, dass der Krieg endlich aufhört. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass ich homosexuell bin, aber seit dem Krieg spüre ich einen erhöhten Druck, dass ich traditionellen Vorstellungen von Männlichkeit entsprechen muss. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsse ein Mann sein, der seine Familie und Freunde beschützt. Aber das bin ich nicht. Oft liege ich einfach nur unter meiner Bettdecke, fühle mich leer und einsam und mir fehlt die Energie aufzustehen.
Am schlimmsten ist der Krieg im Winter, bei Stromausfällen, wenn ich in meine dunkle und kalte Wohnung zurückkehre und Kerzen anzünde, um ein bisschen Licht zu haben. Ich friere dann. Das Verrückte ist, dass ich mich an kalte Füße und Hände im Winter gewöhnt habe, so wie ich mich an den Krieg gewöhnt habe.
Eine Zeit lang hatte ich eine schwierige Phasen mit meinem Freund Andrew, auch Geld war bei mir knapp. Ich zwang mich, mich in einem Café in der Nähe zu bewerben. Nach einer Praktikumswoche wollten sie mich einstellen, ich musste medizinische Tests absolvieren, aber dann wurde bei mir eine Tuberkulose diagnostiziert. Ich bekam starke Tabletten, wurde noch hilfloser, aggressiver und unsozialer. Andrew und ich stritten uns oft und wir beschlossen, eine Pause zu machen. Wir wollten beide über unsere Beziehung nachdenken.
Da ich in Andrews Wohnung wohnte, musste ich ausziehen. Einen Monat lang schlief ich bei Freunden in Kiew, und das alles kombiniert mit ständigen Stromausfällen und russischen Raketen. Erst war das beängstigend, bald war es auch abenteuerlich. Ich war am Tiefpunkt und kämpfte mich wieder nach oben. Ich habe viele Bücher gelesen, viel Zeit allein verbracht, meinen Schmerz rausgeweint. Es geht mir jetzt wieder besser. Andrew und ich sind wieder zusammen. Unsere Beziehung ist sogar noch stärker geworden.
Wer weiß, wie lange es dauert, bis wir gewinnen. Aber das Leben geht weiter. Ich schreibe gerade ein Drehbuch, ich möchte einen Film aus meinen Erfahrungen machen. Vielleicht interessieren sich ja die Menschen dafür, wie es ist, in einem Krieg zu leben.
Ich fürchte mich jetzt auch eher davor, von einer russischen Rakete getötet zu werden, als dafür verurteilt zu werden, dass ich meinen Freund geküsst habe. Mir ist es egal, ob jemand verurteilt, dass ich Männer liebe. Durch den Krieg habe ich gelernt, nicht mehr meine Zeit mit unwichtigen Dingen zu verschwenden. Ich habe verstanden, wie unbezahlbar das Leben selbst ist.“
Mino
Chumachenko,
18,
Kiew
„Als die Russen den Krieg starteten, war ich gerade mal 15 Jahre alt. Wochenlang habe ich mich in Cherson nicht getraut, aus dem Haus zu gehen, ich hatte Angst um mein Leben. Auch weil ich transgender bin, hatte ich vor den russischen Invasoren Angst. Für die meisten Russen ist transgender etwas wie Dragqueens. Erst sind wir nach Kropywnyzkyj geflüchtet, dann nach Kiew, wo ich bis heute lebe. Die Beziehung zu meinen Eltern ist schwierig, es fällt ihnen schwer, mich als non-binär zu akzeptieren.
In Kiew fehlt mir das Gefühl von Zugehörigkeit und Gemeinschaft. Wenn ich in Cherson ausgegangen bin, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich mich verstecken musste. In Cherson kannte ich viele Menschen, die Stadt ist mir vertraut. Die Menschen in Kiew waren mir am Anfang fremd, sie sind so anders. Aber inzwischen habe ich viele queere Freundinnen und Freunde hier gefunden.
Überall in der Ukraine ist es gefährlich, wenn du queer aussiehst wie ich, wenn du Piercings trägst oder gefärbte Haare. Alles eben, was dich ‚verraten‘ könnte. Wegen meiner Transsexualität werde ich oft angestarrt.
Mir ist es wichtig, dass die Welt erfährt, was die russische Armee in Cherson gemacht hat und macht. Das ist nicht nur eine Besatzung, sondern Genozid, was dort passiert. Tausende Menschen haben ihre Wohnungen verloren.
Gespräche mit Putin wie das mit Trump eben gerade sind zwecklos. Ein Diktator schreitet in den USA über einen roten Teppich, nachdem er ukrainische Kinder getötet hat, unglaublich! Nach über zehn Jahren Krieg, drei Jahren Völkermord, Ökozid und brutaler Besatzung ist es an der Zeit, dass die Welt erkennt, dass man mit Russland nicht verhandeln kann. Man verhandelt nicht mit seinem Folterer, man steckt ihn ins Gefängnis.
Wie mich der Krieg verändert hat? Inzwischen glaube ich, dass Pazifismus ein Privileg ist. Menschen, die sagen, auf beiden Seiten würden Soldaten und Menschen sterben, also auf der russischen und der ukrainischen, dass es auch bemitleidenswerte Menschen auf der russischen Seite gebe, das sind für mich privilegierte Haltungen. Du kannst doch nicht Empathie haben mit einem Land, das dir deine Heimat stiehlt, sie zerstört, das deine Freunde und Familie tötet!
Ich kann gerade auch keine Freundschaften mit Ausländern haben, weil ich das Gefühl habe, wir leben in so komplett unterschiedlichen Welten, wir Ukrainer und der Rest der Welt. Du kannst nicht wissen, was Krieg und Besatzung ist, bis du es am eigenen Leib erfährst. Mit Nicht-Ukrainerinnen und Nicht-Ukrainern fühle ich mich allein, weil sie einfach nicht verstehen, was Krieg ist. Bedeutsame, tiefe Freundschaften oder gar eine Beziehung und Heirat mit einem Menschen kann ich mir nur mit einem Ukrainer vorstellen.
Der Krieg macht uns alle krank. Das schweißt irgendwie auch zusammen. In meinem letzten Schuljahr in Kiew habe ich mich völlig allein gefühlt, so weit weg von den Menschen in Cherson, weil die Menschen in Kiew nicht wissen, wie das ist, unter Besatzung zu leben. Ich konnte nicht fröhlich sein wie sie und Spaß haben. Immer musste ich an meine Freundinnen und Freunde in meiner Heimat Cherson denken, die in einem Albtraum leben.
Eine Beziehung habe ich im Moment nicht, leider. Mein Traum ist es, nach Deutschland zu ziehen und dort Medizin zu studieren.“