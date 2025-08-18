„Als ich am 9. Mai 2022 in Cherson den Kontrollpunkt der russischen Armee sah, wurde mir sofort klar, dass sie mich anhalten werden. Ich trug ein ‚Rizni Rivni‘-T-Shirt, das ist der Verbandsname der ukrainischen LGBT-Organisationen. Die russischen Soldaten verlangten meinen Pass und mein Handy. Auf meinem Telegram-Konto waren viele Nachrichten mit Bezug zur Ukraine und LGBT. Sie sahen, dass ich keine prorussischen Kanäle hatte, und beschuldigten mich, Fake News über die ‚militärische Spezialoperation‘ zu verbreiten, wie sie den Krieg gegen die Ukraine verniedlichen. In diesem Moment wusste ich, dass sie mich festnehmen werden.

Danach befahlen sie mir, mich auszuziehen, sie wollten meine Tattoos kontrollieren. Ich habe drei: eine Engelsrune, einen Drachen und den Dreizack, das Symbol der Ukraine. Sie diskutierten, was sie mit mir machen sollten. Ein Soldat sagte: ‚Vielleicht sollten wir ihm wegen des Tattoos in den Arm schießen?‘ Ein Offizier schlug vor: ‚Warum erschießen wir ihn nicht einfach?‘ Vielleicht hat mich gerettet, dass wir im Stadtzentrum standen, wo ziemlich viele Menschen unterwegs waren. Beamte des Inlandsgeheimdienstes FSB zwangen mich in ein Auto, fuhren in ein Untersuchungsgefängnis. Dort wurde ich geschlagen und in eine Zelle gesteckt.

Schnürsenkel, Schnüre und scharfe Gegenstände wie Schlüssel wurden mir abgenommen. Angeblich, um Suizid zu verhindern. Mein Handy wurde auch konfisziert. Essen gab es nur zweimal täglich, zum Frühstück Haferbrei, am Abend Reis. Duschen war verboten, Anwälte waren nicht zugelassen, medizinische Hilfe gab es nicht. Nach etwa zwei Wochen erinnerte ich mich plötzlich an ein Gebet und begann, dreimal täglich zu beten: morgens, nachmittags und abends: ‚Vater unser im Himmel!‘

Nachdem sie herausgefunden hatten, dass ich LGBT-Aktivist war und manchmal als Dragqueen auftrete, zwangen mich mehrere FSB-Beamte, ein Kleid zu tragen und darin zu tanzen. Ich weigerte mich und sagte, dass ich das nüchtern nicht mache. Dann zwangen sie mich, drei Schnäpse zu trinken, und spielten ihre Musik. Ich bat um mein Handy und spielte meine eigene Musik ab, Lieder wie ‚Gute Wetschora, meine Heimat Ukraine‘, ‚Batko Nasch Bandera‘ und ‚Oi, du luzi Tscherwona Kalyna‘. Beim Tanzen sah ich, wie sie nach ihren Waffen griffen.

Einmal wurde mir zusammen mit sechs Männern eine ukrainische Flagge gezeigt. Wir mussten sie in Stücke schneiden und essen. Wir nahmen den Stoff in den Mund und schluckten ihn mit Wasser herunter, bis die ganze Fahne im Magen war. Es waren mindestens 15 Stücke.

Über zwei Monate lang war ich in dem Foltergefängnis. Ich habe noch immer Albträume und Flashbacks von meiner Gefangenschaft. Mein Freund Maryan versucht, mir zu helfen, diese Erlebnisse zu verarbeiten.

Wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt, in Lwiw, auf einer Hackathon-Veranstaltung, wo sich Menschen aus Partnerländern der Ukraine getroffen haben, um Coding-Fähigkeiten auszutauschen. Ich kannte Maryan schon lange, aber in Lwiw hat es dann richtig gefunkt zwischen uns. Maryan und ich leben zusammen in Lwiw in einer kleinen Wohnung. Seit zwei Jahren war ich nicht mehr in Cherson. Meine Mutter lebt dort im Oblast unter russischer Besatzung und kann nicht raus. Vor zwei Jahren habe ich sie das letzte Mal gesehen und das letzte Mal umarmt.

Wenn ich sehe, dass Trump mit Diktator Putin verhandelt, frage ich mich: Mit wem verhandelt er da? Mit einem Mann, der täglich meine Mitbürger tötet, mein Land zerstört und die Ukraine von der Landkarte tilgen will. Solche Verhandlungen sind ein Versuch, einen Verbrecher zu legitimieren. Frieden kann nicht aus den Händen eines Mörders entstehen. Ich will Frieden. Aber nicht um den Preis der Kapitulation. Frieden ohne Gerechtigkeit ist nur eine Pause vor dem nächsten Krieg. Frieden ist nur möglich, wenn Russland gestoppt und zur Rechenschaft gezogen wird.“