In mehr als zweieinhalb Jahren intensiven Kriegs hat sich der Straßenfeger Iwan Kononenko an Luftalarme gewöhnt. Kononenkos Heimatstadt Poltawa, in der 300 000 Menschen leben, ist nur gut 160 Kilometer von Russland entfernt. „Als der Überfall begann, bin ich bei Luftalarm noch in den Keller gegangen – dann habe ich auch während der Alarme weiter den Besen geschwungen.“