Russischer Angriffskrieg

„Wende im Kräfteverhältnis zugunsten der Ukraine“

Foto: Nikoletta Stoyanova/Getty Images
Foto: Nikoletta Stoyanova/Getty Images

Die russische Frühjahrsoffensive scheitert gerade, sagen Experten. Moskau kann die gewaltigen Verluste nicht mehr ausgleichen, der Druck auf Putin steigt. Fünf Gründe, warum die Ukraine militärisch besser dasteht als noch vor einem Jahr.

Von Sebastian Gierke
7. Mai 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Ilja Remeslo zum Beispiel. Lange war er ein glühender Anhänger Putins, jetzt klagte der Propagandist gerade, der Präsident habe Russland mit dem Ukraine-Krieg in eine politische und wirtschaftliche Sackgasse geführt. Oder Wladimir Rudolfowitsch Solowjow, einer der berüchtigtsten Scharfmacher Putins. Mit Blick auf die Ukraine zog Solowjow öffentlich Parallelen zu den Napoleonischen Kriegen. Frankreich habe damals all seine Ressourcen verbraucht und dann verloren. Oder der nationalistische Kriegsblogger Maxim Kalaschnikow. Von einem „albtraumhaften Krieg“ spricht er. Der Widerspruch zwischen den militärischen Zielen und der militärischen Wirklichkeit klaffe immer weiter auseinander. Und das sind nur drei Beispiele von vielen.

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