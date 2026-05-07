Ilja Remeslo zum Beispiel. Lange war er ein glühender Anhänger Putins, jetzt klagte der Propagandist gerade, der Präsident habe Russland mit dem Ukraine-Krieg in eine politische und wirtschaftliche Sackgasse geführt. Oder Wladimir Rudolfowitsch Solowjow, einer der berüchtigtsten Scharfmacher Putins. Mit Blick auf die Ukraine zog Solowjow öffentlich Parallelen zu den Napoleonischen Kriegen. Frankreich habe damals all seine Ressourcen verbraucht und dann verloren. Oder der nationalistische Kriegsblogger Maxim Kalaschnikow. Von einem „albtraumhaften Krieg“ spricht er. Der Widerspruch zwischen den militärischen Zielen und der militärischen Wirklichkeit klaffe immer weiter auseinander. Und das sind nur drei Beispiele von vielen.