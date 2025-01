Das Erste, was sie ihnen sagt, wenn sie vor ihrer Tür stehen, die Erschöpften und die Ausgebrannten, die Fronturlauber und die Neuankömmlinge, das Erste, was sie ihnen sagt, wenn sie hereintreten, in das Haus mit dem Apfelbaum, wenn sie also endlich bei ihr sind: Erschreckt euch nicht, wenn es poltert auf dem Dach. Es sind nur die Äpfel, die fallen. Das zweite, gleich danach: Hier fliegen Kampfjets, wundert euch nicht.