Warum die Ukraine den russischen Vormarsch nicht stoppen kann

Es sind unwirkliche Bilder. Ein einzelner Motorradfahrer rast über Feldwege direkt an der Front, zieht lange weiße Schwaden hinter sich her. Der Rauch kommt nicht vom Motor; auf dem Gepäckträger ist eine Rauchmine angebracht. Der russische Soldat führt unter Einsatz seines Lebens eine Art Probebohrung auf dem Schlachtfeld durch. Solange es geht, so lange, bis er auf feindliche Soldaten trifft, fährt er in das Gebiet hinein, das von der Ukraine kontrolliert wird.