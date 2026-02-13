Draußen herrschen Krieg und bittere Kälte.
Drinnen, im Ballroom-Saal von Piwdennoukrainsk, tanzt die ukrainische Jugend.
Zur Not im Schein von Handylampen.
Unterwegs in einem Land, in dem Foxtrott und Flamenco Akte des Widerstands sind.
Und jetzt: Leben
13. Februar 2026 | Lesezeit: 18 Min.
Bestimmt kann man den Körper wieder zusammenfügen, auch wenn unklar ist, wie das gehen soll. Die Arme fliegen hierhin, die Beine dorthin, und die Hüfte hat sich völlig selbständig gemacht. Samba ist Kubismus in motion, selbst zu den feurigen Takten, die aus den Boxen scheppern, eine Herausforderung für jeden Tänzer, zumal für einen Elfjährigen und sei er so erfahren wie Taras Samtschynskyj mit den schmalen Augen und den schwarzen Haaren.