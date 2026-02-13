Bestimmt kann man den Körper wieder zusammenfügen, auch wenn unklar ist, wie das gehen soll. Die Arme fliegen hierhin, die Beine dorthin, und die Hüfte hat sich völlig selbständig gemacht. Samba ist Kubismus in motion, selbst zu den feurigen Takten, die aus den Boxen scheppern, eine Herausforderung für jeden Tänzer, zumal für einen Elfjährigen und sei er so erfahren wie Taras Samtschynskyj mit den schmalen Augen und den schwarzen Haaren.