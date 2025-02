Innerhalb von 24 Stunden werde er den Ukrainekrieg beenden, hatte der Wahlkämpfer Donald Trump immer wieder getönt. Unter dem Präsidenten Donald Trump geht die Sache dann zwar nicht ganz so schnell. Aber das Tempo des amerikanischen Richtungswechsels ist auch in dieser Frage enorm. Die Zeichen stehen auf Wiederannäherung an Russland.