Alla Yacentyuks Sohn Danylo ist zurück bei seiner Mutter in Cherson. Zuvor war von den Russen entführt worden.
Foto: André Hirtz/Funke Foto Services/IMAGO
Foto: Adrien Vautier/Le Pictorium/IMAGO
Foto: Right Livelihood Foundation/picture alliance/dpa
Ukraine

„Jedes Leben zählt“

Seit Kriegsbeginn hat der Kreml etwa 20 000 Kinder nach Russland verschleppen lassen. Nur ein kleiner Teil von ihnen ist zurückgekehrt, einige wenige auch mithilfe von Melania Trump.

Den Einsatz der First Lady weiß die Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matwijtschuk zu schätzen. Aber sie kritisiert: Die Weltgemeinschaft vergisst die Kinder in den besetzen Gebieten.

Foto: André Hirtz/Funke Foto Services/IMAGO
Foto: Adrien Vautier/Le Pictorium/IMAGO
Seit Kriegsbeginn hat der Kreml etwa 20 000 Kinder nach Russland verschleppen lassen. Nur ein kleiner Teil von ihnen ist zurückgekehrt, einige wenige auch mithilfe von Melania Trump.

Foto: Right Livelihood Foundation/picture alliance/dpa
Den Einsatz der First Lady weiß die Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matwijtschuk zu schätzen. Aber sie kritisiert: Die Weltgemeinschaft vergisst die Kinder in den besetzen Gebieten.

Von Frank Nienhuysen
18. Dezember 2025 | Lesezeit: 5 Min.

