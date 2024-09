31. August bis 2. September

Tage 920 bis 922

In der Nacht zum Sonntag haben die ukrainischen Streitkräfte einen großen Luftangriff mit Drohnen auf Ziele in Russland ausgeführt. In 16 russischen Bezirken wurde die russische Luftabwehr aktiv, auch im Luftraum über Moskau, und konnte russischen Angaben zufolge fast 160 Drohnen abfangen. Trümmer abgeschossener Drohnen lösten einen Brand in der Moskauer Ölraffinerie in Kapotnya aus, vom Kraftwerk von Kaschira südlich von Moskau wurden Explosionen gemeldet. Auch im Bezirk Twer kam es zu einem großen Feuer im Kraftwerk bei Konakowo, Schäden trägt offenbar auch das Gasverteilungsnetz in der Region davon. Bereits am Freitagabend sind in Belgorod durch einen ukrainischen Angriff angeblich fünf Menschen getötet, 46 verletzt worden.

Die russischen Streitkräfte haben mit Drohnen, Raketen und Gleitbomben eine Reihe Ziele in der Ukraine angegriffen. Über den Bezirken Kiew, Poltawa, Tscherkassy, Dnipropetrowsk, Tschernihiw, Kirowohrad, Mykolajiw, Odessa, Cherson und Sumy hat die ukrainische Luftwaffe russische Drohnen abgefangen. Bei Luftangriffen auf Charkiw am starben sieben Menschen, mehr als hundert wurden verletzt. Im Bezirk Tscherkassy beschädigten die Trümmer von Drohnen mehrere Gebäude. Im Bezirk Sumy erfolgte ein russischer Luftangriff auf eine große ukrainische Fahrzeugkolonne – nach russischen Angaben handelte es sich um 20 Militärfahrzeuge, der Ukraine zufolge um Lebensmittellaster, ein Fahrer wurde offenbar getötet. In Kurachowe westlich von Donezk wurden drei Menschen durch einen Raketenwerfer getötet. In der Nacht zum Montag wurden unter anderem über Kiew erneut Drohnen und Raketen abgefangen.

Im Bezirk Kursk haben die ukrainischen Truppen eine Reihe von Angriffen ausgeführt, jedoch offenbar nur mit geringem Erfolg. Russischen Angaben zufolge ist es dagegen den eigenen Soldaten gelungen, bei Korenewo Gelände zu gewinnen. Im Norden und Nordosten von Charkiw sind die russischen Streitkräfte etwas vorgerückt, hier stehen sie offenbar in der Ortschaft Hlyboke. Bei Lypzi und Wowtschank halten die Kämpfe an, ohne dass eine Seite einen Vorteil erringen kann.

Im Südosten von Kupjansk, bei Pischtschane, verschieben die russischen Soldaten die Frontlinie etwas Richtung Westen, das Dorf Synkiwka im Nordosten von Kupjansk steht offenbar unter ihrer Kontrolle. Im Norden von Tschassiw Jar rücken die russischen Truppen ein wenig vor. Im Osten von Torezk nehmen sie angeblich die Ortschaft Pivnitschne ein, wofür es jedoch keine Bestätigung gibt.

Im Südosten der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk können die russischen Truppen erneut Gelände gewinnen, vermutlich kontrollieren sie dort inzwischen die Dörfer Mychajliwka und Dolyniwka. Russischen Militärbloggern zufolge operieren russische Sabotage- und Aufklärungsgruppen vor der Stadt Myrnohrad östlich von Pokrowsk. Die russischen Streitkräfte führen hier schwere Luftangriffe aus. Ein ukrainischer Offizier erklärte im britischen Telegraph, die Kräfteverhältnisse der Soldaten wären in der Region fünf zu eins zugunsten der Russen.

Wie das Institute for the Study of War berichtet, rücken die russischen Truppen bei Krasnohoriwka im Westen von Donezk vor, im Südwesten der Großstadt haben die russischen Soldaten offenbar die Ortschaft Kostjantyniwka eingenommen (nicht zu verwechseln mit der Stadt gleichen Namens weiter nördlich). Russischen Quellen zufolge nähern sich die russischen Streitkräfte weiter der Stadt Welyka Nowosilka. An etlichen weiteren Stellen der Front werden russische Angriffe abgewehrt oder finden Stellungskämpfe statt. Text: Markus C. Schulte von Drach; Karte: Michael Mainka