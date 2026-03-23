28. Februar bis 4. März

Tage 1466 bis 1470

In den vergangenen Tagen hat sich die Situation an der Front in der Ukraine kaum verändert. Im Nordabschnitt greifen die russischen Invasoren immer wieder kleinere Ortschaften in Grenznähe an, die allesamt abgewehrt werden konnten. In der Gegend nördlich von Charkiw hat die ukrainische Armee einige Stellungen aufgegeben, ohne dass sich an der operativen Lage dadurch etwas geändert hätte.

Am problematischsten für die Landesverteidiger ist weiterhin die Situation östlich von Slowjansk und bei Kostjantyniwka. An Slowjansk rückt die russische Armee von Osten her langsam näher heran, auch im Süden der Stadt Kostjantyniwka machen die Angreifer kleinere Fortschritte.



Im Süden bei Huljajpole hat sich die Situation im Moment etwas beruhigt. Vor allem aufgrund von Gewinnen in dieser Gegend konnten die Ukraine in den letzten beiden Februarwochen 2026 erstmals seit der Gegenoffensive im Sommer 2023 mehr Territorium zurückerobert, als sie verloren hat, berichtet das Institute for the Study of War. Das ISW hat demnach Bildbeweise dafür gesammelt, die zeigen, dass die ukrainischen Streitkräfte seit dem 1. Januar rund 257 Quadratkilometer befreit haben. Text: Sebastian Gierke; Karte: Michael Mainka