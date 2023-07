Wo die Front verläuft – Mai 2023

31. Mai



Tag 462

Weiterhin führen die russischen Streitkräfte Bodenangriffe an der Front nordöstlich von Kupjansk und nordwestlich von Swatowe aus, die nach ukrainischen Angaben aber abgewehrt werden. Für die Behauptung einer russischen Quelle, russische Soldaten würden im Dorf Masjutiwka im Norden von Kupjansk (nahe Dworitschna) vorrücken, gibt es keine Bestätigung.

Kämpfe werden auch bei der Ortschaft Bilohoriwka gemeldet, die Lage dort ist unklar. Die ukrainische Artillerie feuert erneut auf die russische Stadt Schebekino in der Region Belgorod.

Aus Bachmut und der Umgebung der Stadt werden keine russischen Angriffe gemeldet, offenbar setzen die russischen Streitkräfte hier den Austausch von Truppenteilen fort. Russischen Informationen zufolge werden dagegen in der Region einige ukrainische Vorstöße abgewehrt. Durch ukrainischen Beschuss der Ortschaft Karpaty, westlich von Luhansk, werden offenbar vier Menschen getötet und etliche verletzt.

Auch an der Front westlich von Donezk gibt es keine Veränderungen. In der Umgebung von Awdijiwka und in der Stadt Marjinka wehren die ukrainischen Truppen eigenen Angaben zufolge einige russische Bodenangriffe ab.

Gekämpft wird offenbar wieder weiter südlich und südwestlich bei Wuhledar und Welyka Nowosilka, ein russischer Militärblogger behauptet, die ukrainischen Truppen hätten die russischen Soldaten südlich von Wuhledar über den Fluss Kaslahach gedrängt. Bestätigt ist das bislang nicht.

Aus der Südukraine melden die ukrainischen Streitkräfte eigene Raketenangriffe auf Straßen, Brücken und weitere Ziele im russisch kontrollierten Teil der Oblast Saporischschja und südlich von Cherson. Getroffen werden offenbar Ziele in Mychajliwka, nördlich von Melitopol und ein Küstenort westlich von Mariupol. Durch zwei mutmaßlich ukrainische Drohnen werden zwei Ölraffinerien unweit der russischen Schwarzmeerhafenstadt Noworossijsk angegriffen, in einer bricht Feuer aus.