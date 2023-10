Wo die Front verläuft – August 2023

31. August

Tag 554

An der Front gibt es nur wenig Verschiebungen. Südlich von Robotyne meldet das ukrainische Militär Erfolge, ohne dazu genaue Angaben zu machen. Bei den Ortschaften Nowodanyliwka und Nowoprokopiwka soll es der ukrainischen Armee gelungen sein, Schützengräben und Minenfelder zu überwinden. Westlich des kürzlich befreiten Dorfs Robotyne macht die Ukraine offenbar auch Fortschritte, ohne dabei Territorium zu befreien. Ukrainische wie russische Quellen berichten darüber, dass ukrainische Soldaten offenbar in die nordwestliche Bezirke der Siedlung Werbowe eingedrungen sind. Dabei dürfte es sich lediglich um Aufklärungsmissionen handeln – dabei handelt es sich häufig um eine geringe Anzahl von Kämpfern, die Informationen über die Stärken und Schwächen der feindlichen Linien zu sammeln versucht. Für das Institute for the Study of War deutet diese Mission darauf hin, dass die russische Armee Probleme dabei hat, die Außenbezirke von Werbowe zu kontrollieren.

Am Dnjepr, wenige Kilometer flussaufwärts von Cherson, ist es ukrainischen Truppen offenbar gelungen, auf einer Insel zu landen, bestätigt ist das allerdings nicht. An den anderen Abschnitten der Front wird weiter heftig gekämpft, ohne dass eine Seite Gewinne für sich beansprucht. Der Fluss ist dort mehrere hundert Meter breit. Auch der Artilleriebeschuss entlang der Front hält an. Erneut greift die Ukraine offenbar russisches Gebiet an. Über der russischen Grenzregion Brjansk werden Drohnen abgefangen, auch südlich der Hauptstadt Moskau ist die Luftabwehr aktiv. Über Schäden gibt es keine Berichte. Text: Leopold Zaak; Karte: Michael Mainka