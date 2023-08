Wo die Front verläuft – Juni und Juli 2023

31. Juli

Tag 523

Die Lage an der Front ändert sich insgesamt kaum. Im nördlichen Frontbereich bei Swatowe und Kreminna finden russische Angriffe statt. Russische Quellen berichten von einigen Erfolgen in den vergangenen Tagen, nach ukrainischen Angaben sind die Vorstöße dagegen ohne Wirkung auf den Frontverlauf.

Die ukrainische Offensive bei Bachmut geht weiter, die Soldaten kommen hier jedoch derzeit nicht voran. An der Front im Westen von Donezk haben die russischen Streitkräfte vor allem bei Marjinka ihre Angriffe verstärkt, nach ukrainischen Angaben ohne Erfolg.

Im Süden von Welyka Nowosilka geht die ukrainische Offensive weiter, bestätigte Fortschritte gibt es derzeit allerdings nicht. Um das nach ukrainischen Angaben befreite Dorf Staromajorske wird erneut gekämpft, die Lage ist unklar. Das gilt auch für die Ortschaft Robotyne im Süden von Orichiw, wo von russischen Angriffen berichtet wird.

Ukrainische Städte werden erneut Ziele russischer Luft- oder Artillerieangriffe, etwa Krywyj Rih, Kherson und Charkiw. Auf dem von Russland kontrollierten Gebiet sowie in Russland selbst kommt es zu Explosionen, offenbar verursacht durch ukrainische Luftangriffe. So werden aus Donezk nahe der Front und Taganrog, einer Hafenstadt am Asowschen Meer, Explosionen gemeldet. Text: Markus C. Schulte von Drach, Grafik:Sarah Unterhitzenberger