Wo die Front verläuft – Juni bis August 2026

Am 24. Februar 2022 startet Russland mit der Vollinvasion der Ukraine einen Angriffskrieg in Europa: Russische Truppen und Militärfahrzeuge überqueren die Grenze und dringen zwischenzeitlich bis zur ukrainischen Hauptstadt Kiew vor. Bereits seit 2014 hatte Moskau prorussische Separatisten im Donbass militärisch unterstützt und befehligt, Tausende russische Soldaten geschickt und im gleichen Jahr die Krim besetzt. Sehen Sie hier, wie sich der Krieg entwickelt hat, Tag für Tag.