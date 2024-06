Selbst die Nacht bietet keinen Schutz

Es ist nicht übertrieben, wenn man Hauptmann Michail, militärischer Rufname „Saigon“, einen militärischen Houdini nennt. So wie sich der legendäre ungarisch-amerikanische Artist noch aus ausweglos erscheinenden Fesselungen befreite, hat der 33 Jahre alte Offizier in einem Jahrzehnt Krieg gegen Russland oft Situationen überlebt, in denen nicht einmal er selbst noch auf sein Überleben gesetzt hätte.