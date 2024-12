Übers Wetter reden viele. Aber im Falle der 111. Brigade der ukrainischen Armee entscheidet das Wetter mitunter über Leben und Tod. Ein wolkenverhangener Himmel, Regen. Besser noch: Nebel. Das bevorzugte Wetter der Soldaten unterscheidet sich deutlich von dem anderer Menschen. Am schlimmsten ist ein Sonnentag, an dem kein Wölkchen am Himmel zu sehen ist. Dann nämlich haben die Drohnen der russischen Armee freie Sicht und freies Feld, die Ukrainer mit Bomben bestückten Drohnen, sogenannten „Kamikazedrohnen“, anzugreifen.

Es ist ein solcher strahlender Sonnentag, an dem die Süddeutsche Zeitung die 111. Brigade an der Front in der Nähe der Stadt Torezk besucht. Im Rücken haben die Ukrainer ihre Städte Konstantinowka, Druschkiwka und vor allem Kramatorsk und Slowjansk, die wichtigsten Garnisonsstädte der Region.

Je näher die Front rückt, desto mehr Häuser sind verlassen oder zerbombt. In einem Dorf haben russische Fliegerbomben selbst die Schule und das ukrainische Heimatmuseum in Trümmer verwandelt. In einem Ausstellungsraum stießen Dachtrümmer eine Lenin-Büste vom Sockel. In einem anderen Raum erinnert eine im Schutt liegende blau-gelbe Fahne an ein ukrainisches Kulturfest vor dem Überfall.