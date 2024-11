Feuert Russland mit Interkontinentalrakete auf Großstadt?

Russland soll nach ukrainischen Angaben zum ersten Mal eine ballistische Interkontinentalrakete eingesetzt haben. Bislang gibt es dafür keine unabhängige Bestätigung. Sollten sich die ukrainischen Angaben als richtig herausstellen, wäre dies der erste Einsatz einer solchen Rakete in einem Krieg überhaupt. Entwickelt wurden diese Waffen zu Beginn des Kalten Krieges. Ziel sei die zentralukrainische Stadt Dnipro gewesen, meldete unter anderem die ukrainische Luftabwehr. Videos zeigen, dass in der Nacht zum Donnerstag auf die Stadt ein Luftangriff verübt wurde, die Bilder deuten auf die Verwendung von Mehrfachsprengköpfen hin, wie sie für Interkontinentalraketen typisch sind. In Dnipro wurde den örtlichen Behörden zufolge ein Industrieunternehmen und weitere kritische Infrastruktur beschädigt. Zudem seien zwei Brände in der Stadt ausgebrochen.