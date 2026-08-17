Tief in Russland brennen Raffinerien, Lagerhäuser und Raketenfabriken. Und ein paar Hundert Kilometer hinter der Front Flugabwehrsysteme, Tanklaster und Kommandostände. Mit Lang- und Mittelstreckendrohnen setzt die Ukraine Russland stark unter Druck. Diese Schläge markieren „einen Wendepunkt“ im Krieg, glaubt Michael Kofman, der gerade wieder in der Ukraine war. Und er ist nicht der einzige renommierte Militärexperte mit dieser Meinung. Gustav Gressel sagt zur SZ: „Die Ukraine befindet sich in der besten Position in diesem Krieg seit dem Sommer 2023.“ Das heißt auch: Wladimir Putin und seine Armee stehen vor Problemen, die so groß sind wie selten in diesem Krieg.