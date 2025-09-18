Foto: IMAGO/Jose Colon/IMAGO/Anadolu Agency
Foto: IMAGO/Wolfgang Schwan/IMAGO/Anadolu Agency
Foto: imago stock/IMAGO/Anadolu Agency
Krieg in der Ukraine

Attacken auf die Lebensader

Immer öfter bombardiert Russland ukrainische Bahnhöfe, Züge und Gleise.

Die Angriffe zielen auf wichtige Knotenpunkte in dem noch aus Sowjetzeiten stammenden, gut ausgebauten Netz.

Von Florian Hassel
18. September 2025 | Lesezeit: 5 Min.

Als Russland am 24. Juni mit Raketen in zwei Wellen die Großstadt Dnipro angriff, wurden nicht nur Wohnblocks und Schulen getroffen. Der Militärgouverneur Serhij Lysak berichtete, eine Explosion habe auch die Scheiben in einem Zug zerspringen lassen, etliche Passagiere seien durch die Glassplitter verletzt worden. Laut Kyiv Independent wurden durch die russischen Attacken auf die Region Dnipro allein an diesem Tag mindestens 21 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt.

