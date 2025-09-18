Foto: IMAGO/Jose Colon/IMAGO/Anadolu Agency
Krieg in der Ukraine
Attacken auf die Lebensader
18. September 2025 | Lesezeit: 5 Min.
Als Russland am 24. Juni mit Raketen in zwei Wellen die Großstadt Dnipro angriff, wurden nicht nur Wohnblocks und Schulen getroffen. Der Militärgouverneur Serhij Lysak berichtete, eine Explosion habe auch die Scheiben in einem Zug zerspringen lassen, etliche Passagiere seien durch die Glassplitter verletzt worden. Laut Kyiv Independent wurden durch die russischen Attacken auf die Region Dnipro allein an diesem Tag mindestens 21 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt.