Foto: Michael Muhati/REUTERS

Uganda

Die Hoffnung aus dem Ghetto
Bobi Wine, ein Mann aus einem Armenviertel von Kampala, ist mit seiner Musik zum afrikanischen Popstar aufgestiegen.

Doch das reichte ihm nicht.

Er will in Uganda die Ära des Langzeitherrschers beenden. Deshalb tritt er nun zum zweiten Mal gegen Präsident Museveni und dessen immer brutaleren Machtapparat an.

Von Arne Perras
12. Dezember 2025 | Lesezeit: 8 Min.

Bobi Wine sitzt auf einem Gartenstuhl und nimmt seine dunkle Brille ab. Die Augen, sie haben gelitten. Sehen fertig aus. Die Lider geschwollen, die Bindehaut gereizt. „Tränengas“, sagt er mit kratziger Stimme. Er schiebt sich die Brille wieder ins Gesicht.

