Video: Arne Perras
Foto: ISAAC KASAMANI/AFP
Foto: Abubaker Lubowa/REUTERS
Foto: Michael Muhati/REUTERS
Uganda
Die Hoffnung aus dem Ghetto
Die Hoffnung aus dem Ghetto
12. Dezember 2025 | Lesezeit: 8 Min.
Bobi Wine sitzt auf einem Gartenstuhl und nimmt seine dunkle Brille ab. Die Augen, sie haben gelitten. Sehen fertig aus. Die Lider geschwollen, die Bindehaut gereizt. „Tränengas“, sagt er mit kratziger Stimme. Er schiebt sich die Brille wieder ins Gesicht.