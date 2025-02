Das Format hat keinen Namen. Ein Duell ist es jedenfalls nicht, was sich Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) am Montagabend im ZDF liefern. Erst bekommt er 25 Minuten Sendezeit, dann sie, schön nacheinander, bloß nicht gegeneinander. Beide Kandidaten hatten im Vorfeld klargemacht, wie falsch sie es finden, nicht zur besten Sendezeit am Sonntagabend gemeinsam mit Olaf Scholz (SPD) und Friedrich Merz (CDU) diskutieren zu dürfen, Habeck hatte ein Duell mit Weidel im Vorfeld strikt abgelehnt. Und so sendet das ZDF einfach Einzel-Interviews im Doppelpack.