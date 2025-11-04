Der Weg zu Muhammed Zahit Yadigar führt durch eine reiche Stadt. Ungelogen, zu dem Eindruck kann kommen, wer in Istanbul kurz mal die Kontinente wechselt, von Europa nach Asien. Mit dem Schiff zum Beispiel, dafür hat die Stadtverwaltung kürzlich einen neuen Anleger eröffnet, mit einem Schrägdach, das sich aus dem Boden hin zum Wasser erhebt, darauf ein Park. Steht man oben, im Grünen, sieht man das Wasser, sieht die Skylines auf beiden Seiten, denkt: Wow.