Am Sonntagabend sitzt sie in einer Filiale von Subway, der Sandwichkette, und trinkt einen Kaffee. Es ist nicht so leicht in diesen Tagen, in der Umgebung des Istanbuler Justizpalasts einen Tisch zu finden. Die nahen Cafés sind voll. Die Angehörigen der Festgenommenen, ein paar Journalistinnen, viele Polizisten.