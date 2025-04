Neulich hat sich die halbe Türkei in eine Zahl verliebt, in die 73. Gut, das dürfte nicht ganz stimmen. Die halbe Türkei? In die 73? Es war Konda, eines jener Umfrageinstitute im Land, bei denen die Ergebnisse auf Forschung basieren. Konda wollte wissen, wie die Türkinnen und Türken über die Proteste denken, und es war diese Zahl, die herauskam.