Cemile Incili steht in der regennassen Nacht von Antakya, gleich ist es 4.17 Uhr, die Minute des Erdbebens vor genau zwei Jahren. An ihr ziehen Menschen vorbei, es sind ein paar Tausend auf dieser Demo gegen das Vergessen. Vielleicht zum letzten Mal, sagt sie. Wer weiß, ob zum dritten Jahrestag noch jemand wach bleibt. „Ich kann unter so vielen Menschen sein“, sagt Cemile Incili, „und bin trotzdem einsam.“