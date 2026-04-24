Es ist zwölf Uhr mittags, am Stadtrand von Kiew geht Wladimir Gudow ans Handy und schaltet die Videokamera ein. Ein freundlicher Mann mit Bürstenschnitt, 69 Jahre alt, ein weißer Hemdkragen schaut aus seinem dunklen Pullover. Gudow sitzt in seiner Erdgeschosswohnung und schwenkt kurz die Kamera ins Zimmer. An der Wand hängen Ölbilder, die er selbst gemalt hat: ukrainische Landschaften, kahle Bäume im Schneewald, leuchtende Strohberge auf einer Sommerwiese. Malen lenkt ihn ab. Vom Krieg, und vom größten Atomunglück der Geschichte. Wladimir Gudow ist von beidem betroffen.