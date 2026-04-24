Der technische Direktor für Atommüllmanagement Oleksandr Skomarokhow im Reaktor 3 des Kernkraftwerks von Tschernobyl.
Der technische Direktor für Atommüllmanagement Oleksandr Skomarokhow im Reaktor 3 des Kernkraftwerks von Tschernobyl.
Der technische Direktor für Atommüllmanagement Oleksandr Skomarokhow im Reaktor 3 des Kernkraftwerks von Tschernobyl.
Foto: AFP
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Foto: imago stock&people/imago/Eastnews / Russia
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40 Jahre nach Tschernobyl

Die Katastrophe strahlt noch immer aus

Am 26. April 1986 passierte das größte Atomunglück der Geschichte. Folgen sind bis heute spürbar: im repressiven Belarus, im Ukraine-Krieg, bei Hilfsorganisationen in Deutschland. 

Auch Wladimir Gudow kann nicht vergessen – er musste damals aufräumen.

Der technische Direktor für Atommüllmanagement Oleksandr Skomarokhow im Reaktor 3 des Kernkraftwerks von Tschernobyl.
Der technische Direktor für Atommüllmanagement Oleksandr Skomarokhow im Reaktor 3 des Kernkraftwerks von Tschernobyl.
Der technische Direktor für Atommüllmanagement Oleksandr Skomarokhow im Reaktor 3 des Kernkraftwerks von Tschernobyl.
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40 Jahre nach Tschernobyl

Die Katastrophe strahlt noch immer aus
Foto: imago stock&people/imago/Eastnews / Russia
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Am 26. April 1986 passierte das größte Atomunglück der Geschichte. Folgen sind bis heute spürbar: im repressiven Belarus, im Ukraine-Krieg, bei Hilfsorganisationen in Deutschland. 

Auch Wladimir Gudow kann nicht vergessen – er musste damals aufräumen.

Von Frank Nienhuysen
24. April 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Es ist zwölf Uhr mittags, am Stadtrand von Kiew geht Wladimir Gudow ans Handy und schaltet die Videokamera ein. Ein freundlicher Mann mit Bürstenschnitt, 69 Jahre alt, ein weißer Hemdkragen schaut aus seinem dunklen Pullover. Gudow sitzt in seiner Erdgeschosswohnung und schwenkt kurz die Kamera ins Zimmer. An der Wand hängen Ölbilder, die er selbst gemalt hat: ukrainische Landschaften, kahle Bäume im Schneewald, leuchtende Strohberge auf einer Sommerwiese. Malen lenkt ihn ab. Vom Krieg, und vom größten Atomunglück der Geschichte. Wladimir Gudow ist von beidem betroffen.

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