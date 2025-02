Südlich der Sahara schrumpft die Einflusssphäre Frankreichs weiter. Der Ruf der ehemaligen Kolonialmacht hat stark gelitten, immer mehr Länder, mit denen Paris vor einigen Jahren noch eng vernetzt war, gehen auf Distanz. In jenen Staaten, wo in den vergangenen Jahren die Regierungen gestürzt wurden, also in Mali, Burkina Faso und 2023 in Niger, war deutlich die Botschaft zu vernehmen, Frankreich solle raus aus dem Sahel, vor allem die französischen Truppen sollten gehen.