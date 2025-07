Als Rick Huether vor vielen Jahren in der Konservenfabrik seines Vaters anfing, wurde ihm eines schnell klar. Wenn sein Familienbetrieb die Globalisierung überleben soll, wenn er auch in den nächsten Jahren noch Dosen herstellen will, so wie schon sein Vater und sein Großvater, dann muss er es anders machen als alle um ihn herum. Er darf eben nicht ins billige Asien outsourcen, so wie es andere Fabrikanten tun. Er muss weiter in den USA produzieren. Amerikanische Wertarbeit von amerikanischen Arbeitern, so setzte es sich schon der junge Huether in den Kopf.