Es ist ein Abend, an dem an sehr unterschiedlichen und weit voneinander entfernten Orten Dinge passieren, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben. In der Arabellastraße im feinen Münchner Stadtteil Bogenhausen liegt an diesem Abend ein Flammkuchen mit getrockneten Tomaten, Artischocke, Pancetta, Käse und Aceto Balsamico im Backofen. Das Münchner Unternehmen BSH Hausgeräte hat zu einer Veranstaltung mit seinem Management in seine Show-Küchenstudios eingeladen. „Cook and Connect“ nennen sie das, eine Art Austausch bei Kochen und Essen, was natürlich hervorragend zu einem Hausgerätehersteller passt.