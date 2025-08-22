Vor dem Lincoln Memorial.
Foto: Ken Cedeno/Reuters
Foto: Ken Cedeno/Reuters

Was wollen die hier?

Trump hält Washington für ein rattenverseuchtes Drecksloch, er konnte die Stadt noch nie ausstehen. Jetzt hat er die Nationalgardisten dorthin beordert. Er nimmt die Hauptstadt in den Würgegriff. Und D.C.? Ist wie gelähmt.

Von Peter Burghardt
22. August 2025 | Lesezeit: 12 Min.

Nadine Seiler ist mittendrin, natürlich. Seit bald zehn Jahren warnt diese Frau schon vor Donald Trump, zwar bislang absolut wirkungslos, aber sie kann jetzt nicht fehlen. An diesem grauen, schwülen Nachmittag steht sie mit ein paar anderen Demonstranten am Hauptbahnhof von Washington, D.C., vor dem neuerdings ja auch Soldaten herumspazieren.

