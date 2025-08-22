Nadine Seiler ist mittendrin, natürlich. Seit bald zehn Jahren warnt diese Frau schon vor Donald Trump, zwar bislang absolut wirkungslos, aber sie kann jetzt nicht fehlen. An diesem grauen, schwülen Nachmittag steht sie mit ein paar anderen Demonstranten am Hauptbahnhof von Washington, D.C., vor dem neuerdings ja auch Soldaten herumspazieren.