Hate again

In West Palm Beach hat es auch Anfang November noch 29 Grad, was liegt also näher, als am Wahltag eine Runde Schlittschuh laufen zu gehen? In der Stadt, in der der Sommer praktisch nie endet, haben sie ein „Winter Wonderland“ errichtet, eine Eislaufbahn in zentraler Lage unweit der Strandpromenade. Die Kinder fahren hier in kurzen Hosen im Kreis, Mütter im Tanktop hinterher, aus den Boxen erklingt das Weihnachtslied: „Can You Hear the Christmas Bells?“