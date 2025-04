Eliot Cohen ist Militärhistoriker, Dekan der School of Advanced International Studies an der Johns-Hopkins-Universität, ehemaliger Berater im US-Außenministerium und ein einflussreicher Denker, der die US-Außenpolitik in den vergangenen Jahrzehnten mit geprägt hat. Und er hat eine sehr klare Meinung zur Politik von Donald Trump und dessen Team.