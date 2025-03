Der historisch missglückte Kurzbesuch von Wolodimir Selenskij bei Donald Trump beginnt am Freitag um 11.22 Uhr, nur leicht verspätet. Der ukrainische Präsident steigt vor der Ehrengarde am West Wing aus einem schwarzen SUV, der US-Präsident nimmt ihn in Empfang, soweit alles wie geplant. Die beiden Männer gehen ins Oval Office des Weißen Hauses in Washington, dazu kommen der amerikanische Vizepräsident J. D. Vance, weitere Spitzendiplomaten und ein ausgewählter Pressepool.