Eigentlich hatte alles ganz nett angefangen an diesem Tag, an dem womöglich das Ende der Weltordnung, wie wir sie kennen, besiegelt wurde. Donald Trump empfing seinen Gast am Eingang zum Weißen Haus, zwei Männer von der Ehrengarde salutierten und öffneten die Tür der schwarzen Limousine, aus der Wolodimir Selenskij stieg. Etwa drei Sekunden lang schüttelten sich die Präsidenten der USA und der Ukraine die Hände und posierten für die Fotografen.