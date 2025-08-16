Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP
Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP
Trump und Putin in Alaska

Szenen einer speziellen Gastfreundschaft

Donald Trump mag zuletzt verärgert über Wladimir Putin gewesen sein, in Alaska bereitet er ihm einen herzlichen Empfang. Die Bilder des Treffens.

Text: Dominik Fürst; Digitales Storytelling: Jörg Buschmann
Foto: DREW ANGERER/AFP
Von Dominik Fürst
16. August 2025 | Lesezeit: 2 Min.

In Anchorage, Alaska, formiert sich am Freitagvormittag der Widerstand, blau und gelb, in den Farben der Ukraine, aber zahlenmäßig dann doch zu klein, um die Protagonisten des dortigen Gipfels in irgendeiner Weise zu beeindrucken.

