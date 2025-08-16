Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP
Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP
Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP
Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP
Trump und Putin in Alaska
Szenen einer speziellen Gastfreundschaft
Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP
Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP
Trump und Putin in Alaska
Szenen einer speziellen Gastfreundschaft
Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP
Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP
Text: Dominik Fürst; Digitales Storytelling: Jörg Buschmann
Foto: DREW ANGERER/AFP
Foto: DREW ANGERER/AFP
16. August 2025 | Lesezeit: 2 Min.
In Anchorage, Alaska, formiert sich am Freitagvormittag der Widerstand, blau und gelb, in den Farben der Ukraine, aber zahlenmäßig dann doch zu klein, um die Protagonisten des dortigen Gipfels in irgendeiner Weise zu beeindrucken.
Foto: DREW ANGERER/AFP
Foto: DREW ANGERER/AFP
In Anchorage, Alaska, formiert sich am Freitagvormittag der Widerstand, blau und gelb, in den Farben der Ukraine, aber zahlenmäßig dann doch zu klein, um die Protagonisten des dortigen Gipfels in irgendeiner Weise zu beeindrucken.