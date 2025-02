Ruben Garcia sitzt in einer leeren Kirche in El Paso, Texas. Nicht viel los gerade, so sieht es aus, obwohl er hier an der amerikanischen Südgrenze eine der ältesten und bekanntesten Hilfsorganisationen leitet. Jeder in dieser Gegend kennt ihn und das „Annunciation House“, Zehntausende haben in diesen Räumen Zuflucht gefunden.