Donald Trump ist da, wo er am liebsten ist: im Mittelpunkt. Er sitzt auf seinem Sessel vor dem Kamin im Oval Office, neben ihm die Minister, die hin und wieder etwas sagen dürfen, wenn er sie aufruft, außerdem die Reporter, die Trumps Ausführungen in die Welt senden. Es ist die erste Pressekonferenz des US-Präsidenten, seit sein Militär am Samstag Iran angegriffen hat, der Oberbefehlshaber steht Rede und Antwort. Und natürlich erklärt er jetzt, warum er in den Krieg gezogen ist. „Wir hatten Verhandlungen mit diesen Verrückten, und ich war der Meinung, dass sie uns zuerst angreifen“, sagt Trump. „Ich denke, sie wollten zuerst angreifen, und ich wollte nicht, dass das passiert. Allenfalls könnte ich Israel zum Handeln gezwungen haben. Aber Israel war bereit, und wir waren bereit.“