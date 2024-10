Vorsicht, leicht entflammbar

Bill Gates hat die Sprachnachricht noch auf seinem Handy gespeichert, es liegt vor ihm auf dem Tisch. „Bill, hier ist Rudy Giuliani, Trumps Anwalt“, so ging es los. Aber als Giuliani sich Weihnachten 2020 meldete, tat er das nicht, um schöne Feiertage zu wünschen. Er rief an, weil Donald Trump ein paar Wochen vorher die US-Wahl verloren hatte. „Vielleicht“, sagte Giuliani, „können wir die Sache in Ordnung bringen.“