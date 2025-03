Nach dem Eklat im Weißen Haus Anfang März haben US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Präsident am Mittwoch erstmals wieder länger miteinander gesprochen. In dem einstündigen Telefonat ging es auch um die Sicherheit der Ukraine vor künftigen russischen Angriffen. Trump machte dabei einen interessanten Vorschlag: Die USA könnten die vier ukrainischen Atomkraftwerke übernehmen. „Amerikanisches Eigentum an diesen Anlagen könnte der beste Schutz sein“, sagte Trump nach dem Gespräch. Selenskij widersprach, in einem wichtigen Punkt.