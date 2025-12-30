Auf der Fahrt in die Zone der Stille von West Virginia passiert etwas Seltsames. Plötzlich übermannt einen dieser nie gekannte Drang nach „Take Me Home, Country Roads“, dem Lagerfeuer- und Après-Ski-Gassenhauer von John Denver. Deshalb, noch einmal ganz schnell, bevor es für einige Tage kein Netz mehr geben wird, und zwar so laut wie es Spotify und das Autoradio gemeinsam schaffen: „Almost heaven, West Virginia …“