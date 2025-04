Die Heilung von Aids? Trump doch egal

In jeder Krise liegt eine Chance, heißt es. Christian Gaebler kann diesen Satz gerade nicht so richtig nachfühlen. Den international angesehenen Aids-Forscher scheint es zu frösteln. Obwohl die Frühlingssonne Berlin an diesem Tag aufheizt, sitzt Gaebler in einer olivgrünen Fleecejacke in seinem Büro auf dem Virchow-Campus der Charité. Gerade ist er von einer USA-Reise zurückgekehrt, und diese Erinnerungen wärmen ihn auch nicht.