Die Anstalt

Die Australier hätten dann festgestellt, dass hier das beste Kali lagere, was im Moment überhaupt irgendwo existiere, sagt Jüttemann. Hätte er ihnen gleich sagen können. „Ein Rohsalzgehalt von gut 14 Prozent, davon können die auf der westlichen Seite nur träumen.“ Es klingt, als wäre die Mauer nie gefallen.

Und offenbar soll es auch genau so klingen. Die berühmte Grenze in den Köpfen, natürlich gebe es die noch, sagt Jüttemann. Merkt er ja an sich selbst. Und er glaubt auch zu wissen, woran es liegt. „Die Treuhand“, sagt er, „das war die größte kriminelle Vereinigung in Deutschland.“

Ein Ministerpräsident kann solch einem Satz natürlich nicht zustimmen, nicht einmal dann, wenn er sich ab und an bei ähnlichen Gedanken erwischen würde. Ramelow will es mal so formulieren: „Die Treuhand ist eine Institution gewesen, die staatliche Aufgaben übernommen hat, ohne dass der Staat in die Haftung gehen wollte. Also hat man sie machen lassen, was sie wollte.“

Ramelow war in den 1980er-Jahren als Sekretär bei der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen in Hessen tätig, nach dem Zusammenbruch der DDR ging er als Aufbauhelfer Ost nach Erfurt. Ursprünglich nur für drei Monate, daraus ist inzwischen ein halbes Leben geworden. Den Werdegang der Treuhand erlebte er in Phasen. Unter dem Behördenchef Rohwedder, sagt Ramelow, sei es noch um die Umwandlung in marktfähige Betriebe gegangen, „was ich noch logisch und richtig fand“. Als aber nach Rohwedders Ermordung am Ostermontag 1991 Birgit Breuel die Leitung der Treuhand übernahm, änderte sich Ramelows Blick auf den Transformationsprozess.

Plötzlich seien auch überlebensfähige Betriebe abgewickelt worden, sagt Ramelow. „Und die Bitternis hören Sie jetzt aus dem kräftigen Ton von Gerhard Jüttemann heraus.“

Die Arroganz des Westens, der einfach nicht aufhören wollte zu siegen, davon können fast alle, die damals dabei waren, ihre Lieder singen. Die meisten handeln von der Treuhandanstalt. Von Rohwedder, der die volkseigenen Betriebe der DDR bei Amtsübernahme als „den ganzen Salat“ bezeichnete. Davon, wie die Konsum-Genossenschaften mit ihren Lebensmittelläden und Betrieben plattgemacht wurden. Von der Liquidierung des DDR-Staatszirkus. Von der Thüringischen Faser AG Schwarza, dem ehemaligen Chemiefaserkombinat, das im Spätherbst 1991 von der Treuhand an zwei indische Brüder verkauft wurde. Kaufpreis: eine D-Mark. Ramelow erinnert sich, dass die beiden mit einem Rolls-Royce vorgefahren seien, dessen Miete sie dem Werk noch in Rechnung gestellt hätten. Knapp zwei Jahre nach dem Verkauf war die Faser AG pleite. Vorher sollen die neuen Besitzer aber noch neun Millionen D-Mark Betriebsvermögen nach Asien transferiert haben, im Sommer 1993 wurden sie in Berlin festgenommen.

Ramelow beschlich damals das Gefühl: "Die deutsche Einheit geht hier kaputt."

Bischofferode aber war für Ramelow dann trotzdem noch einmal ein ganz besonderer Fall, „das hat mein Leben verändert“, sagt er. Zunächst war er bloß ein wenig irritiert, weil er, der West-Gewerkschafter, sich dort als Unterstützer von Kumpels aus dem Osten wiederfand, die für einen West-Unternehmer kämpften, den Investor Peine. Als er dann in die Details des Falles einstieg, merkte er: „Da laufen Mechanismen, die sind wirklich unappetitlich.“

Ramelow ist sich mit Jüttemann einig, dass die Grube in Bischofferode nicht geschlossen wurde, weil sie heruntergewirtschaftet war. Sondern weil sie der westdeutschen Kali + Salz, die damals mehrheitlich zum BASF-Konzern gehörte, Marktanteile streitig machte. „Und damit sind wir in der hohen Politik“, sagt Ramelow und verweist darauf, dass die BASF genau wie der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl aus Ludwigshafen stammt.

Im Kalimuseum von Bischofferode hängt das Foto von einem Totenkopf-Schädel mit Grubenhelm. Darüber steht: „Danke, Herr Kohl.“ Aus dem Kanzler der Einheit, dessen CDU im Eichsfeld zunächst höchste Zustimmung genoss, war in weniger als drei Jahren der Kanzler der enttäuschten Erwartungen geworden. Das war der Moment, als Ramelow zum ersten Mal das Gefühl beschlich: „Die deutsche Einheit geht hier kaputt.“

Er stand mit diesem Eindruck wahrlich nicht alleine da. Es war Ramelows Vor-Vor-Vorgänger als thüringischer Ministerpräsident, der CDU-Politiker Bernhard Vogel, der 1993 mit Blick auf Bischofferode den Satz prägte: „Ich habe in die kalte Fratze des Kapitalismus geblickt.“

Andererseits: Dass ein Drittel der DDR-Betriebe dichtmachen musste, bedeutete im Umkehrschluss, dass immerhin zwei Drittel überlebt haben. Darunter sind viele Erfolgsgeschichten, wie etwa die der sächsischen Sektkellerei Rotkäppchen, die von der Treuhand 1993 an fünf leitende Angestellte und einen Investor verkauft wurde. Und die nicht einmal zehn Jahre später die westdeutsche Sektkellerei Mumm übernahm – nicht umgekehrt.

Solche Erzählungen kommen aber nicht an gegen die Bilder hungerstreikender Kali-Kumpel und indischer Eine-Mark-Investoren. Der Historiker Dierk Hoffmann sieht die Geschichte der Treuhand trotzdem nicht ausschließlich als eine des Niedergangs. Viele Unternehmen, sagt er, hätten ihre Chancen genutzt. Klar ist auch, dass vier Jahren Treuhand erst einmal 40 Jahre Planwirtschaft vorausgegangen waren, mit den entsprechenden Verheerungen. In vielen volkseigenen Betrieben seien zwar hochwertige Produkte hergestellt worden, sagt Hoffmann, im Werkzeugmaschinenbau oder der optischen Industrie. Von den Arbeitskosten her seien sie aber einfach nicht wettbewerbsfähig gewesen, erst recht nicht nach der Währungsumstellung am 1. Juli 1990.

Man muss ziemlich viele Ordner nebeneinanderstellen, bis zwölf Aktenkilometer herauskommen

Hinzu kam laut Hoffmann, dass die damals verbreiteten Erzählungen die Transformation nicht unbedingt erleichtert haben. Kohls Versprechen von den blühenden Landschaften etwa passte schon früh nicht mehr zu den verblühenden Hoffnungen vieler Menschen im Osten. Aber auch der dort verbreitete Mythos, die DDR sei die zehntgrößte Wirtschaftsmacht der Welt gewesen, verstellte den Blick auf den real existierenden Schlamassel. Oder etwas sozialwissenschaftlicher ausgedrückt: auf das immense Produktivitäts- und Wohlstandsgefälle zwischen West und Ost.

Was der Treuhandanstalt jedenfalls kein Historiker wird vorhalten können: dass sie nicht produktiv war. Ein handelsüblicher Leitz-Ordner ist etwa elf Zentimeter breit. Man muss ziemlich viele von ihnen nebeneinanderstellen, bis zwölf Aktenkilometer herauskommen, wobei es streckenmäßig einen Unterschied macht, ob man sie Rücken an Rücken postiert oder immer abwechselnd gegeneinander.

Dabei sind die zwölf Kilometer, die das Bundesarchiv bislang übernommen hat, nur ein Bruchteil des Verwaltungsschriftguts, das die Treuhand und ihre angegliederten Betriebe insgesamt produziert haben. Je nachdem, welche Handakten, Unternehmensakten und Bestandsakten man da noch berücksichtigt, landet man schnell bei dreistelligen Kilometerzahlen.

In Bischofferode steht Bodo Ramelow jetzt 486 Meter über den Dingen. Auf dem Sonnenstein, dem höchsten Hügel im Eichsfeld, ragt ein gläserner Steg über den Abgrund wie ein Sprungbrett im Freibad, und Ramelow ist jetzt bereit für das große Panorama.