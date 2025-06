Harry Potter ist ein Junge, einer mit Zauberkräften zwar, aber definitiv männlich, von Geburt an, biologisch, eindeutig und final. Davon kann man ausgehen, wenn man in den vergangenen sechs Jahren verfolgt hat, wie sich seine Schöpferin, die Britin J. K. Rowling, zum Thema Geschlechteridentität geäußert hat. In einem Essay etwa drückte die Schriftstellerin zum einen ihre Sorge um Frauenrechte aus, wenn Männern, die sich als weiblich definieren, Zutritt zu Umkleidekabinen und Toiletten für Frauen, Frauenhäusern und -gefängnissen sowie zum Frauensport gewährt wird. Zum anderen schreibt sie, ihr liege die Gesundheit Jugendlicher am Herzen, denen früh und ohne ausreichende Beratung eine medizinische Behandlung zur Geschlechtsangleichung erlaubt werde.