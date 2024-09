Die CDU ist gefordert. An ihr hängt die eigentlich unmögliche Aufgabe, nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen stabile Regierungsmehrheiten zu finden. Ausgerechnet die Partei also, die sich das Prinzip der politischen Stabilität auf die Fahnen geschrieben hat, muss nun experimentelles Neuland betreten.